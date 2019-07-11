Санкции со стороны РФ могут быть сняты в одностороннем порядке. Об этом основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко рассказал во время рабочей поездки в Болградский район Одесской области.

В селе Кубей он посетил винзавод, где виноделы подняли важный для отрасли вопрос - рынки сбыта.

"В июне у нас прошло большое совещание, где была и районная власть, и руководители винодельческих предприятий. Причиной этой встречи стало критическое положение с реализацией виноматериалов на всех винзаводах района. В емкостях остается порядка 25 тысяч тонн виноматериалов - и вот-вот начнется новый сезон. Куда все это девать? Без помощи государства эту проблему решить не получится. Обсудив все, мы (участники совещания - ред.) приняли решение обратиться к народному депутату Юрию Бойко для содействия в решении данной проблемы", - рассказал директор винодельческого предприятия Петр Чеглатонев.

"На юге Одессы из-за взаимных санкций более 100 тыс. тонн виноматериалов сегодня заблокированы, и десятки сельскохозяйственных винодельческих предприятий лишились доступа к российскому рынку. Я передал соответствующие документы премьер-министру РФ и получил заверения, что этот вопрос будет решен", - рассказал на встрече с работниками предприятия Юрий Бойко.

Для людей это очень важная новость. Из-за недальновидной политики, проводимой уходящей властью, страдали их семьи; руководство предприятий вынуждено было сокращать рабочие места, уменьшать зарплаты, а поиск новых рынков сбыта - задача не из легких, особенно учитывая, что на европейских рынках нас не очень-то ждут.

Основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" отметил, что во время переговоров в Москве 10 июля вопрос отмены санкций был одним из главных.

"Первый шаг сделан - это снятие санкций со стороны РФ в одностороннем порядке. Это некий жест доброй воли, который важен, в первую очередь, для нашей экономики. Мы возвращаемся на российский рынок. Сегодня у нас отрицательный торгово-экономический баланс: мы покупаем у России товары больше, чем продаем туда. Для нас критически важно восстановить этот паритет, чтобы отечественных товаров продавалось как минимум столько же. Россия слышит нас и идет на контакт. Я убежден, что мы разблокируем поставки виноматериалов в РФ, а это - 80 тыс. рабочих мест. Также дорогу на российский рынок получили предприятия картонно-тарной промышленности. Если подвести суммарный итог, то мы в результате переговоров восстановили примерно 5 тыс. рабочих мест и получили возможность поставлять наши товары на российский рынок на около 100 млн долларов. Это первый шаг по возвращению украинских товаропроизводителей на традиционный для них российский рынок. И этот процесс будет продолжен", - подчеркнул Юрий Бойко.

Одесчина выразила свою поддержку "Оппозиционной платформе - За жизнь", кандидатам от партии, которые баллотируются по Одесской области. Люди хотят мира и нормальной жизнь, хотят быть уверенными в завтрашнем дне, и они видят, что действия лидеров партии не расходятся с их обещаниями - они уже делают конкретные шаги для решения важных для Украины и ее граждан проблем и вопросов.