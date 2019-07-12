У Москві відпустили учасників мітингу за "Хізб ут-Тахрір" [ Редактировать ]
27 кримських татар, яких напередодні затримали у Москві - відпустили. Про це повідомляє Крим. Реалії. Загалом напередодні російська поліція затримала понад 50 людей, які прийшли під будівлю Верховного суду Росії підтримати фігурантів першої бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір".
Активісти тримали плакати "наші діти - не терористи", "припиніть репресії у Криму".
Нагадаю, вчора у Верховному суді Росії відбулося судове засідання, на якому розглянули апеляційну скаргу на вирок Північно-кавказького окружного військового суду. Торік у грудні він визнав чотирьох кримських татар винними у "терористичній діяльності".
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