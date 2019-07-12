У Туреччині спалахнула потужна лісова пожежа [ Редактировать ]
Потужна лісова пожежа спалахнула у провінції Мугла на південному заході Туреччини. Через суху спекотну погоду та сильний вітер вогонь стрімко поширився на велику площу.
З ним борються понад сотня пожежних підрозділів, 18 бульдозерів і 20 вертольотів. Полум'я вже знищило більш як 350 гектарів зелених насаджень. Пожежу локалізували.
Про загиблих або постраждалих не повідомляють. Що саме стало причиною загоряння невідомо.
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