США відправляють кораблі до берегів Ірану [ Редактировать ]
Інцидент із серйозними наслідками. США споряджають свої військові кораблі до Ірану і запровадять проти цієї країни нові санкції. До чого тут британський танкер? Дмитро Анопченко з'ясовував подробиці.
Першою про те, що відбувається, розповіла світові телекомпанія CNN. Повідомлення з позначкою "терміново"- мовляв, "в Ормузькій протоці п'ять іранських катерів спробували зупинити британський танкер, що залишав Перську затоку".
"Нам сказали, цей фрегат націлив свою зброю на іранські судна та через гучномовець повідомив - вони мають забиратися. А корабель як раз обладнаний величезними гарматами на палубі, щоб протистояти маленьким катерам".
Трохи пізніше цю інформацію CNN підтвердило Міністерство оборони Сполученого Королівства - уточнивши: все так і сталося, тільки іранських катерів було не 5, а 3, що, втім, суті не змінює.
Оборонне відомство США пропонує терміново відправити в район інциденту американські військові кораблі - для охорони судноплавства. Їхнім завданням стане супровід торгових суден; паралельно США хочуть моніторити ситуацію з повітря. А Глава американського Комітету начальників штабів повідомив - Вашингтон діятиме не сам, збирає міжнародну коаліцію. Це буде програма "страж"- для фінансування якої повинні "скинутися"європейські партнери Америки і ті країни, які здійснюють судноплавство в районі Ірану і Ємену.
Що цікаво - в самому Ірані спробу захоплення британського танкера заперечують. Елітні частини збройних сил країни (так званий "корпус вартових ісламської революції") заявили, мовляв, "за останню добу зіткнень з іноземними судами не зафіксовано". З чого можна зробити висновок - швидше за все інцидент не був узгоджений в Тегерані на вищому рівні, можливо став ініціативою іранських військових нижчої ланки. Але, тим не менше, поставив би світ на грань війни - зайди все трохи далі, ніж зараз.
Дональд Трамп уже проанонсував нові санкції проти Ірану. А американська преса пише - мовляв, якби не майбутні вибори (коли рейтинг президента постраждає, почни він зараз бойові дії) не виключено, що відповіддю на спробу захопити британське судно вже стали б точкові ракетні удари. на щастя, поки все обмежується тільки політичними заявами.
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