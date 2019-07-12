У Честерському зоопарку з'явилися юні сурикати [ Редактировать ]
Пара юних сурикатів з'явилася в Честерському зоопарку. Вони народилися шість тижнів тому - наприкінці травня. Звіринець опублікував відеозапис, на якому дитинчата бавляться одне з одним і з батьками. Там регулярно влаштовують півгодинні сеанси спілкування відвідувачів зі звірами, тоді їх можна навіть погодувати.
Сурикати - дуже товариські, завжди радіють гостям. У дикій природі живуть зазвичай в Південній Африці, харчуються скорпіонами. Тривалість їхнього життя у неволі сягає 14 років.
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