Пара юних сурикатів з'явилася в Честерському зоопарку. Вони народилися шість тижнів тому - наприкінці травня. Звіринець опублікував відеозапис, на якому дитинчата бавляться одне з одним і з батьками. Там регулярно влаштовують півгодинні сеанси спілкування відвідувачів зі звірами, тоді їх можна навіть погодувати.

Сурикати - дуже товариські, завжди радіють гостям. У дикій природі живуть зазвичай в Південній Африці, харчуються скорпіонами. Тривалість їхнього життя у неволі сягає 14 років.