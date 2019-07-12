СБУ накрила нарколабораторію у Дніпрі [ Редактировать ]
Діяльність наркоугруповання блокувала СБУ у Дніпрі. До нього входили троє місцевих жителів. Зловмисники організували нарколабораторію - виробляли метамфетамін. А потім продавали його через дилерів у місті й області.
З цього мали майже 700 тисяч гривень щомісяця. Окрім наркотиків і пристроїв для їхнього виготовлення, правоохоронці вилучили понад десяток одиниць вогнепальної зброї та понад півтисячі набоїв.
Усе віддали на експертизу. Наркоділків затримали, їм світить до 10 років в'язниці.
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