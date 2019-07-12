Наркоділків затримали, їм світить до 10 років в'язниці

Діяльність наркоугруповання блокувала СБУ у Дніпрі. До нього входили троє місцевих жителів. Зловмисники організували нарколабораторію - виробляли метамфетамін. А потім продавали його через дилерів у місті й області.

З цього мали майже 700 тисяч гривень щомісяця. Окрім наркотиків і пристроїв для їхнього виготовлення, правоохоронці вилучили понад десяток одиниць вогнепальної зброї та понад півтисячі набоїв.

Усе віддали на експертизу. Наркоділків затримали, їм світить до 10 років в'язниці.