Південь Італії затягло димом від лісових пожеж [ Редактировать ]
Південні провінції Італії затягло димом від лісових пожеж. Роботу екстрених служб ускладнює сильний вітер.
Воду доводиться скидати з літаків. У Катанії берегова охорона евакуювала людей із пляжів, оскільки узбережжя теж укрила імла. Місцева влада, втім, запевняє - ситуація під контролем.
Пожежі в Італії спричинила сорокаградусна спека, яка запанувала по усій Західній Європі минулого місяця.
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