Південні провінції Італії затягло димом від лісових пожеж. Роботу екстрених служб ускладнює сильний вітер.

Воду доводиться скидати з літаків. У Катанії берегова охорона евакуювала людей із пляжів, оскільки узбережжя теж укрила імла. Місцева влада, втім, запевняє - ситуація під контролем.

Пожежі в Італії спричинила сорокаградусна спека, яка запанувала по усій Західній Європі минулого місяця.