На міжнародних навчаннях Sea Breeze сьогодні - останній день вишколу. Під час другої практичної фази маневрів у морі вишикувалась ескадра військових кораблів і провела тренування типу "Фотекс".

У них узяли участь авіація ВМС України та США. Цього року до міжнародних навчань долучилися 3 тисячі військових із 19 країн. Задіяли також 30 кораблів і 30 літаків.