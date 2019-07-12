Кемпінги, намети та кораблі: чим Прикарпаття приваблює туристів [ Редактировать ]
Пора літніх відпусток у розпалі. І якщо одні вирушають до моря, інші надають перевагу Карпатам. Щороку тисячі українців їдуть не лише милуватися горами, а й плавати гірськими річками. Чим нині приваблюватимуть туристів прикарпатці знають мої колеги.
На Прикарпатті туристи дедалі частіше обирають кемпінги для відпочинку. І дешевше, і ближче до природи. Невеличкий хостел, дерев'яні будиночки, прості намети і бажано на березі річки. Тисячі відвідувачів щороку.
"З всієї України, найбільше іноземців то з Польщі, приїжджають і чехи, і словаки. Приїжджали 30 дітей із Німеччини на сім днів, приїжджати двоє пенсіонерів із Нової Зеландії", - говорить Михайло Прокоп, адміністратор кемпінгу.
Віктор з друзями приїхали з Одеси. Шукають на літо місце для таборування. Планують привезти сюди більше ста дітей. Кажуть, вражені - і краєвидами, і сервісом.
"Здесь є умови і для наметів. Скажем так на різний гаманець. Можна економічно відпочити, а можна і чуть дорожче", - говорить Віктор Топоренко, турист із Одеси.
Неабиякої популярності набуває нині активний туризм. Вело- та спелеотури, трекінг, рафтинг, сплави. На чому плисти, вибір широкий, тут і швидкі каяки, байдарки і сапи. Багатомісні надувні катамарани та рафти. Керувати човнами може кожен - запевняють інструктори.
"Для керування є гребок табаль занурення весла, гальмування таке. Якщо я гальмую зліва човен повертає наліво, якщо справа, то човен повертає направо".
Сплавлятися Дністром можна і на більш спокійних плавзасобах.
А це судно здатне ходити мілководдям - розповідає капітан. В Україні подібних йому немає.
"Йому вистачає тридцять сантиметрів, щоб ходити. Коли річка опускається, ми не йдемо так як зараз по середині, а йдемо по своєму фарватеру", - говорить Олександр Таран, капітан корабля.
Мандрують на такому кораблику й одним із семи природних чудес України - Дністровським каньйоном.
"Друзі подарували таку можливість побачити Дністровський каньйон із середини. Ми чули, що тут неймовірна краса, неймовірна природа, навіть є птахи занесені до червоної книги", - говорить Ірина Корнелюк, туристка.
Щоправда, кажуть туристи, вражає їх не лише мальовнича природа. А й дороги, які потрібно здолати, щоб дістатися до місця відпочинку.
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