Пора літніх відпусток у розпалі. І якщо одні вирушають до моря, інші надають перевагу Карпатам. Щороку тисячі українців їдуть не лише милуватися горами, а й плавати гірськими річками. Чим нині приваблюватимуть туристів прикарпатці знають мої колеги.

На Прикарпатті туристи дедалі частіше обирають кемпінги для відпочинку. І дешевше, і ближче до природи. Невеличкий хостел, дерев'яні будиночки, прості намети і бажано на березі річки. Тисячі відвідувачів щороку.

"З всієї України, найбільше іноземців то з Польщі, приїжджають і чехи, і словаки. Приїжджали 30 дітей із Німеччини на сім днів, приїжджати двоє пенсіонерів із Нової Зеландії", - говорить Михайло Прокоп, адміністратор кемпінгу.

Віктор з друзями приїхали з Одеси. Шукають на літо місце для таборування. Планують привезти сюди більше ста дітей. Кажуть, вражені - і краєвидами, і сервісом.

"Здесь є умови і для наметів. Скажем так на різний гаманець. Можна економічно відпочити, а можна і чуть дорожче", - говорить Віктор Топоренко, турист із Одеси.

Неабиякої популярності набуває нині активний туризм. Вело- та спелеотури, трекінг, рафтинг, сплави. На чому плисти, вибір широкий, тут і швидкі каяки, байдарки і сапи. Багатомісні надувні катамарани та рафти. Керувати човнами може кожен - запевняють інструктори.

"Для керування є гребок табаль занурення весла, гальмування таке. Якщо я гальмую зліва човен повертає наліво, якщо справа, то човен повертає направо".

Сплавлятися Дністром можна і на більш спокійних плавзасобах.

А це судно здатне ходити мілководдям - розповідає капітан. В Україні подібних йому немає.

"Йому вистачає тридцять сантиметрів, щоб ходити. Коли річка опускається, ми не йдемо так як зараз по середині, а йдемо по своєму фарватеру", - говорить Олександр Таран, капітан корабля.

Мандрують на такому кораблику й одним із семи природних чудес України - Дністровським каньйоном.

"Друзі подарували таку можливість побачити Дністровський каньйон із середини. Ми чули, що тут неймовірна краса, неймовірна природа, навіть є птахи занесені до червоної книги", - говорить Ірина Корнелюк, туристка.

Щоправда, кажуть туристи, вражає їх не лише мальовнича природа. А й дороги, які потрібно здолати, щоб дістатися до місця відпочинку.