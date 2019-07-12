У власному смітті може потонути село Худяки під Черкасами. Десятиліттями місцеві жителі скидають непотріб у кар'єр за 300 метрів від найближчих хат. Раніше смітник хоч якось розрівнювали, але за останні кілька років він стіною виріс над дорогою. Чому - з'ясовували наші кореспонденти.

Такий вигляд має дорога через Худяки до мальовничого берега Дніпра. Узбіччя та яр завалені сміттям - від побутового до будівельного. У пана Василя дача у Худяках.

"Ну, місцеві в основному висипають раніше, ще років 10 назад, коли колгоспи ще були, то тут регулярно бульдозера його загортали, а оце останні роки конєшно страшне", - говорить Василь, дачник.

Місцеві жителі і не приховують - непотріб скидають у кар'єр. Не на камеру кажуть, іншого варіанту позбутися його у Худяках просто немає. А от пані Валентина запевняє вже кілька років побутові відходи у селі забирає сміттєвоз. Тариф невисокий п'ять гривень з людини на місяць.

"Зараз їзде оце кожну середу машина сміття собирає по під дворами у кого є", - говорить Валентина Присяжна, жителька села Худяки.

Худяки вже більше року входять до ОТГ з центром у сусідніх Леськах. Усе керівництво в роз'їздах. По телефону заступник голови каже - сміттєзвалище у Худяках давня проблема.

"Я неодноразово звертався і в поліцію для того, щоб був контроль над цим всім сміттєзвалищем, для того, щоб люди туди не везли, але вже історично так склалося, що люди чомусь звикли гадити у себе в селі", - говорить Роман Василина, заступник голови Леськівської ОТГ.

Знають про звалище і в обласній екоінспекції. Фактично і юридично - це так званий стихійний смітник, на нього немає жодних документів. За законом, кажуть екологи, відповідальність за нього повністю - на сільраді та голові ОТГ.

"Чітко написано - вони утворюють сміттєзвалище, вони його контролюють, вони забезпечують вивіз сміття, вони забезпечують надходження сміття на полігон", - говорить Сергій Поліщук, перший заступник керівника екологічної інспекції Центрального округу.

Та от покарати, чи хоча б зафіксувати факт несанкціонованого забруднення побутовими відходами екологи не можуть. Для перевірки потрібна письмова заява, а від жителів Худяків скарг на стихійне звалище не надходило. Та й ліквідувати його сільрада не може - бракує грошей