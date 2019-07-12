У метро Києва загинула жінка [ Редактировать ]
У столичному метро загинула жінка. Трагедія сталася близько восьмої ранку на станції "Оболонь". Жінка впала на колії, не виключено - із метою самогубства. П'ять станцій підземки - зачинили на кілька годин.
Близько десятої рух поновили. Правоохоронці з'ясовують усі обставини трагедії.
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