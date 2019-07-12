На трасі Київ-Одеса зіткнулися дві вантажівки

Троє людей загинули у ДТП на трасі Київ-Одеса. Зіткнулися дві вантажівки. Смертельних травм зазнали обидва водії та пасажир зерновозу. Попередньою причиною аварії став виїзд однієї з вантажівок на зустрічну смугу.