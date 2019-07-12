Під час однієї з вогневих атак ворога загинув мирний житель

Один військовий загинув на сході країни минулої доби, ще двох поранено повідомляють у штабі операції об'єднаних сил. Незаконні збройні формування здійснили 24 обстріли. Били з артилерії, мінометів і бронетехніки.

Під час однієї з вогневих атак ворога загинув мирний житель. У Чермалику на півдні Донеччини артилерійський снаряд розірвався на подвір'ї приватного будинку.

Військові медики Об'єднаних сил надали чоловікові допомогу та евакуювали його до лікарні. Утім, від одержаних травм він помер. Сьогодні на лінії розмежування вже 5 ворожих обстрілів.