Боснія та Герцеговина вшанувала пам'ять жертв різанини у Сребрениці [ Редактировать ]
Тисячі людей у Боснії та Герцеговині вшанували пам'ять боснійців-мусульман, убитих під час різанини у Сребрениці. Люди ходою пройшли до Меморіального кладовища Поточарі.
Під час церемонії - поховали нещодавно виявлені останки 33 людей. Наймолодшій жертві на момент вбивства було 14 років. Жалобні заходи відбуваються щороку за участі тисяч родичів жертв, місцевих політиків та іноземних делегацій.
Нагадаю, різанина у Сребрениці - найбільше масове убивство у Європі після Другої світової війни. Тоді, 1995 року, підрозділи боснійських сербів убили близько 8 тисяч боснійців-мусульман.
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