Співголова "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко закликав спростити проходження митниці та кордону [ Редактировать ]
Як повернути покупців із Донбасу на харківський ринок Барабашово та спростити митні процедури, про це запитували сьогодні співголову партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрія Бойка в Харкові.
Тут він відвідав соціально-гуманітарний комплекс "Фельдман-екопарк" і поспілкувався з людьми. Харків'яни переймаються питаннями миру, відновленням зв'язків із прилеглими російськими областями та Донбасом, жителі яких були основними покупцями на ринку Барабашово.
"Обращаемся к вам с просьбой предпринять меры законодательного решения вопроса по поводу упрощения прохождения таможни для людей. Таможни и границы. Даже небольшое улучшение в этом вопросе позволит людям спокойно добираться на рынок. И чтобы улучшить покупательскую способность людей. Оживить торговлю, люди будут смотреть на все по-другому", - говорить Галина Ковальова, підприємиця.
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