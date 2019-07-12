Як повернути покупців із Донбасу на харківський ринок Барабашово та спростити митні процедури, про це запитували сьогодні співголову партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрія Бойка в Харкові.

Тут він відвідав соціально-гуманітарний комплекс "Фельдман-екопарк" і поспілкувався з людьми. Харків'яни переймаються питаннями миру, відновленням зв'язків із прилеглими російськими областями та Донбасом, жителі яких були основними покупцями на ринку Барабашово.

"Обращаемся к вам с просьбой предпринять меры законодательного решения вопроса по поводу упрощения прохождения таможни для людей. Таможни и границы. Даже небольшое улучшение в этом вопросе позволит людям спокойно добираться на рынок. И чтобы улучшить покупательскую способность людей. Оживить торговлю, люди будут смотреть на все по-другому", - говорить Галина Ковальова, підприємиця.