Громадська думка: українці бачать Юрія Бойка прем'єр-міністром [ Редактировать ]
Фото: zagittya.com.ua
Результати спільного дослідження інформаційного агентства "Українські новини" та Центру "Социс".
- Терміни проведення дослідження: 5 - 9 липня 2019 року;
- Метод збору первинної соціологічної інформації - стандартизоване інтерв’ю "face-to-face" за місцем постійного проживання респондентів;
- Опитування проводилося за вибіркою, яка репрезентує доросле населення України в цілому, за такими ознаками як: стать, вік (від 18 років) та тип поселення (місто/село);
- Загалом було опитано 1200 респондентів;
- Статистична похибка дослідження (довірчий інтервал) не перевищує +/- 2,9%;
- Середня тривалість одного інтерв’ю: 10 хвилин.
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