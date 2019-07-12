Національна спілка журналістів вимагає захистити свободу слова в Україні [ Редактировать ]
Національна спілка журналістів звернулася до міжнародних організацій з проханням захистити свободу слова в Україні та закликала провести спеціальні парламентські слухання з питань безпеки журналістів.
Лише від початку цього року Спілка нарахувала 36 нападів на співробітників ЗМІ. Понад місяць тому у Харкові побили телеоператора Вадима Макарюка - коли той знімав конфлікт на місцевому ринку. Три тижні минуло відтоді, як у Черкасах, в результаті нападу невідомих, помер журналіст Вадим Комаров.
"Ключове, що ми хочемо, - це належне покарання нападників, безвідносно до того, які вони партії представляють - чи вони симпатизують міському голові, чи симпатизують противникам міського голови, чи вони пов'язані з політичною партією, однією, другою, третьою, - ми вимагаємо одного: журналіст має бути - недоторканна особа", - наголосив Сергій Томіленко, голова Національної спілки журналістів України.
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