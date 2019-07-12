Правоохоронці відзвітували про готовність до виборів.

Усі силовики пройшли спеціальний вишкіл - навчалися, як забезпечувати порядок на виборчих дільницях.

Про це сьогодні розказали на брифінгу в МВС, зауваживши, що поліція вже зафіксувала майже 700 порушень виборчого законодавства. Здебільшого це - незаконна агітація та підкуп виборців.

"Доходить до абсурду, смішно, коли починають, вибачте, роздавати піцу, яйця, мінеральну воду і таке інше. Це справді наводить нас на те, що іноді немає вже межі в тих кандидатів, які хотіли б стати парламентарями. Національна поліція, ДСНС, Нацгвардія, прикордонники та Міграційна служба готові практично до проведення виборів", - зазначив Іван Стойко, голова координаційного штабу МВС.