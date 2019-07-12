Вибори-2019: правоохоронці пройшли спеціальну підготовку [ Редактировать ]
Правоохоронці відзвітували про готовність до виборів.
Усі силовики пройшли спеціальний вишкіл - навчалися, як забезпечувати порядок на виборчих дільницях.
Про це сьогодні розказали на брифінгу в МВС, зауваживши, що поліція вже зафіксувала майже 700 порушень виборчого законодавства. Здебільшого це - незаконна агітація та підкуп виборців.
"Доходить до абсурду, смішно, коли починають, вибачте, роздавати піцу, яйця, мінеральну воду і таке інше. Це справді наводить нас на те, що іноді немає вже межі в тих кандидатів, які хотіли б стати парламентарями. Національна поліція, ДСНС, Нацгвардія, прикордонники та Міграційна служба готові практично до проведення виборів", - зазначив Іван Стойко, голова координаційного штабу МВС.
по теме
"Вибори-2019": правоохоронці готуються забезпечити законність на виборах
У МВС запевнили у політичній нейтральності правоохоронців під час виборчої кампанії
"Вибори-2019": правоохоронці слідкуватимуть за дотриманням законності на виборах
У МВС запевнили у політичній нейтральності правоохоронців під час виборчої кампанії
Рейтинг "Опозиційної платформи - За життя" продовжує зростати - соціологи
Головні фаворити та аутсайдери парламентських перегонів уже визначені - хто має шанс пройти до Верховної Ради?
Вибори-2019: рейтинг політичних вподобань українців
За результатами опитування, яке провів Міжнародний дослідницький центр "BURI-Україна", до нового парламенту можуть потрапити п'ять партій
Порожні крісла та кулуари: чому депутати провалили голосування за виборчий кодекс
Верховна Рада розглядає виборчий кодекс, і відтоді взятися за будь-яке інше питання - не в змозі. Як тривають будні народних депутатів і хто в Раду взагалі приходить?