Телеканал "112 Украина" пользуется этой возможностью для того, чтобы выразить Вам свое уважение и привлечь Ваше внимание к срочной необходимости в защите одного из самых популярных украинских телеканалов, нынешние нападки на который свидетельствуют о серьезной угрозе свободе слова и независимости СМИ как главных ценностей демократического общества.

Решение о направлении обращений за помощью в дипломатические миссии и авторитетные международные организации, в частности те, которые занимаются сферой защиты прав журналистов, продиктовано тем, что телеканал "112 Украина" не только остается объектом нападок со стороны отдельных политиков, которые выступают против свободы слова и базовых принципов журналистской деятельности, венцом чего стало постановление Верховной Рады Украины о применении санкций от 4 октября 2018 года (которое однако до сих пор не применено), но сегодня оказался под угрозой прямого физического нападения со стороны радикально настроенных организаций в условиях полного игнорирования этой опасности нынешней украинской властью.

Телеканал "112 Украина" является лидером новостного информационного вещания страны и входит в десятку наиболее рейтинговых украинских телеканалов. Эфирное наполнение телеканала состоит из прямоэфирных гостевых студий, программ журналистских расследований, нескольких программ авторских интервью и регулярных выпусков новостей. Также телеканал производит ряд полноформатных политических ток-шоу, которые входят в число наиболее популярных политических программ на украинском телевидении.

Эфир телеканала в равной степени открыт для представителей разных политических сил, органов власти, общественных деятелей и экспертов, независимо от их политических предпочтений. Вполне естественно, что гостями нашего эфира становятся и люди, которые подвергают критике действующую власть, в частности указывают на недостаточность усилий в вопросе установления мира и возвращения украинских пленных, ошибки в осуществлении внешней политики Украины, невыполнение властью своих предвыборных обещаний, рост уровня коррупции и сворачивание свободы слова. Подчеркиваем, что общение с гостями телеканала происходит в прямом эфире, а следовательно, такая информация подается "без купюр" и редактирования, а люди, которые находятся в студии, имеют возможность напрямую высказывать свое мнение по наиболее острым вопросам, волнуюющим общество.

К сожалению, с приближением парламентских выборов 2019 года в Украине появляется все больше политиков, которые пытаются использовать редакционную политику телеканала как объект нападок и инструмент для обеспечения дешевого политического пиара. Поводом для очередного нападения на канал, которое может произойти уже завтра, в субботу, 13 июля, послужила лента всемирно известного режиссера Оливера Стоуна, которая, кроме Украины, планируется к показу в более чем 70-ти странах мира. Организатор акции, известный руководитель общественной организации праворадикального толка "Неравнодушные" Сергей Стерненко призывает к проведению несанкционированной акции у здания, где расположен телеканал "112 Украина", и всеми возможными способами заблокировать его работу. Мы не исключаем, что эти действия будут сопровождаться повреждением имущества телеканала и возможно – насильственными действиями в отношении журналистов. С сожалением мы констатируем, что давление со стороны радикально настроенных организаций происходит в условиях полного игнорирования этой проблемы со стороны новой украинской власти.

Телеканал "112 Украина" считает, что попытки остановить его деятельность являются частью более масштабного процесса и касаются неудовлетворительной ситуации с соблюдением свободы слова в Украине. На это неоднократно обращали внимание украинские и западные правозащитные организации, политики, государственные деятели и независимые медиаэксперты.

Поэтому мы обращаемся к Вам с просьбой высказать свою позицию по защите нашего права на профессию, права людей получать объективную информацию, а также права на свободу выражения взглядов, права мыслить и говорить свободно. Для большинства наших сотрудников телеканал "112 Украина" является одним из последних островков свободы слова, то есть одним из последних мест, которые остались в Украине для самореализации в профессии журналиста.

Это обращение направлено Президенту Европейской Комиссии, Верховному Представителю Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, Генеральному секретарю Совета Европы, Президенту Парламентской Ассамблеи Совета Европы, Председателю Комитета Министров Совета Европы, Верховному комиссару ООН по правам человека, Координатору программ по Европе и Центральной Азии Комитета защиты журналистов, Генеральному секретарю Международной Федерации журналистов, в международные организации Human Rights Watch, Freedom House, Amnesty International, "Репортеры без границ", а также в Европейскую Федерацию журналистов.

Телеканал "112 Украина" еще раз подчеркивает, что в течение всего периода своего существования он придерживается принципов журналистской работы, на равных правах предоставляет возможность для выражения своей позиции всем украинским политикам, представителям органов власти и независимым экспертам, а также принципиально не избегает освещения острых политических и социальных тем, и что именно такая позиция телеканала вызывает и будет вызывать сопротивление со стороны отдельных политиков и политических сил.

С уважением,

Генеральный директор телевизионного канала "112 Украина" Егор Бенкендорф