ООО "ТРК "112-ТВ" обращается с сообщением о запланированных действиях лиц, направленных на нарушение публичной безопасности, нарушение прав и свобод граждан, препятствование осуществлению журналистской деятельности, а также о действиях, направленных на подрыв основ информационной безопасности Украины.

12.07.2019 ООО "ТРК "112-ТВ" из открытых источников, а также из сведений, содержащихся на фейсбук-странице Сергея Стерненко, который является руководителем общественной организации НОО "Неравнодушные" праворадикального толка, стало известно о публикации, содержащей призывы к проведению, вероятно, несанкционированной акции протеста возле здания, в котором размещается Телеканал "112 Украина" (ООО "ТРК "112-ТВ").

Указанная публикация содержит прямые призывы к гражданам прибыть к зданию Телеканала "112 Украина" и всеми возможными способами заблокировать его работу.

Не исключаем, что в данном случае будут совершаться активные действия, направленные на блокирование доступа журналистов к их рабочим местам, будет осуществляться повреждение имущества Телеканала и здания, будут звучать угрозы насильственных действий в отношении журналистов.

В свою очередь это может привести к непоправимому – подрыву основ информационной безопасности Украины, ведь такое информационное событие могут использовать в своих интересах СМИ страны-агрессора.

В связи с изложенным, требуем не допустить совершения преступных действий в отношении имущества телеканала и обеспечить безопасность и общественный порядок, в том числе путем предотвращения возможных противоправных действий в отношении Телеканала "112 Украина" и его работников 13.07.2019 по адресу: г. Киев, ул. Дегтяревская, 21-Г.

Генеральный директор

ООО "ТРК "112-ТВ"

Е. А. Бенкендорф