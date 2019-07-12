В ефірі телеканалу "Інтер" в ток-шоу "Подробиці вибору" експерти та політики поспілкувались про досягнення та провали Ради VII скликання, а також обговорили перспективи нового парламенту.

Чи вірите ви, що наступна Верховна Рада буде кращою, ніж ця? Чому?

Дмитро Кухарчук, голова Черкаського відділення "Національного корпусу": Напевно ні. Тому, що стара Верховна Рада дала сьогоднішнім новим обличчям спекулювати на цьому питанні. Наше населення хоче нових облич у політиці та владі. Ця Рада проїснує не довго, оскільки вона буде некомпетентною.

Тарас Загородній, політичний експерт: Судячи з усього, якщо потрібні нові обличчя, то наступну Верховну Раду набиратимуть в дитячому садку. Скоріш за все ми побачимо нероб, які не спроможні ні на що, але, які дуже хочуть потрапити до нової Ради.

Володимир Литвин, народний депутат, позафракційний: Я позитивно ставлюсь до нових облич у суспільстві. Але зазвичай приходять люди, які не відчувають Україну. Адже сучасні політики лдалекі від народу. Депутати повинні знати про усі проблеми суспільства і повинні їх вирішувати. Я думаю, що новий парламент буде набагато гіршою, ніж та, що пішла.

Як ви дивитесь на майбутнє Верховної Ради?

Віктор Баранський, депутат Одеської облради, "Опозиційна платформа - За життя": Мне кажется, трудно будет избрать Верховную Раду хуже, чем которая есть сейчас. Уходящая Верховная Рада избралась на уровне колосального доверия. А сейчас она уходит с уровнем доверия порядка 4% . Наща политическая сила "Оппозиционная платформа - За жизнь" выступает за досрочные выборы. Я смотрю на новую Верховную Раду с позитивом, с надеждой, как минимум потому, что наша партия по всем социологическим опросам занимает второе место в рейтинге симпатий. У нас команда профессионалов, команда специалистов. У нас есть люди с богатейшим опытом руководства на передовых государственных должностях. во времена их руководства у нас уровень жизни был напорядок выше. Я убежден, что новый состав Верховной Рады будет лучше, чем есть сейчас и мы в этом примем в этом активное участие.

Хто із чинних міністрів міг би зберегти посаду?

Мне кажется, что действующий состав Кабинета министров не выдерживает никакой критики и однозначно всему составу должна быть указана дорога на выход. Так думает большинство украинцев. Думаю, что Верховная Рада, которая будет принимать участие в формировании Кабинета министров должна этому мнению прислушаться.