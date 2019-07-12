Подробиці вибору: експерти та депутати обговорили перспективи нового парламенту [ Редактировать ]
В ефірі телеканалу "Інтер" в ток-шоу "Подробиці вибору" експерти та політики поспілкувались про досягнення та провали Ради VII скликання, а також обговорили перспективи нового парламенту.
Чи вірите ви, що наступна Верховна Рада буде кращою, ніж ця? Чому?
Дмитро Кухарчук, голова Черкаського відділення "Національного корпусу": Напевно ні. Тому, що стара Верховна Рада дала сьогоднішнім новим обличчям спекулювати на цьому питанні. Наше населення хоче нових облич у політиці та владі. Ця Рада проїснує не довго, оскільки вона буде некомпетентною.
Тарас Загородній, політичний експерт: Судячи з усього, якщо потрібні нові обличчя, то наступну Верховну Раду набиратимуть в дитячому садку. Скоріш за все ми побачимо нероб, які не спроможні ні на що, але, які дуже хочуть потрапити до нової Ради.
Володимир Литвин, народний депутат, позафракційний: Я позитивно ставлюсь до нових облич у суспільстві. Але зазвичай приходять люди, які не відчувають Україну. Адже сучасні політики лдалекі від народу. Депутати повинні знати про усі проблеми суспільства і повинні їх вирішувати. Я думаю, що новий парламент буде набагато гіршою, ніж та, що пішла.
Як ви дивитесь на майбутнє Верховної Ради?
Віктор Баранський, депутат Одеської облради, "Опозиційна платформа - За життя": Мне кажется, трудно будет избрать Верховную Раду хуже, чем которая есть сейчас. Уходящая Верховная Рада избралась на уровне колосального доверия. А сейчас она уходит с уровнем доверия порядка 4% . Наща политическая сила "Оппозиционная платформа - За жизнь" выступает за досрочные выборы. Я смотрю на новую Верховную Раду с позитивом, с надеждой, как минимум потому, что наша партия по всем социологическим опросам занимает второе место в рейтинге симпатий. У нас команда профессионалов, команда специалистов. У нас есть люди с богатейшим опытом руководства на передовых государственных должностях. во времена их руководства у нас уровень жизни был напорядок выше. Я убежден, что новый состав Верховной Рады будет лучше, чем есть сейчас и мы в этом примем в этом активное участие.
Хто із чинних міністрів міг би зберегти посаду?
Мне кажется, что действующий состав Кабинета министров не выдерживает никакой критики и однозначно всему составу должна быть указана дорога на выход. Так думает большинство украинцев. Думаю, что Верховная Рада, которая будет принимать участие в формировании Кабинета министров должна этому мнению прислушаться.
по теме
Верховну Раду розігнав не президент, а український народ: Юрій Бойко дав оцінку роботи парламенту
Які важливі рішення не ухвалили депутати, та чого очікувати від нового уряду? - Юрій Бойко прокоментував закінчення роботи Верховної Ради 8 скликання
Досрочные выборы: в ЦИК жеребьевкой приняли важное решение
В Центризбиркоме состоялась решающая жеребьевка
Рада VIIІ скликання завершила свою роботу: експерти і депутати "Опозиційної платформи - За життя" проаналізували її роботу
Експерти та політики обговорили досягнення та провали парламенту VIIІ скликання.
Напади на активістів: у Верховній Раді заслухали звіт ТСК
Держава не змогла захистити ані активістів, ані суспільний інтерес, який полягає в обов'язку держави протидіяти криміналу
Україна стає сучасною європейською державою: Володимир Гройсман звернувся з промовою до депутатів
Глава уряду, виступаючи у Верховній Раді, попрощався з народними обранцями, які завершують свою роботу