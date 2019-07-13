В Бахмуте Донецкой области, который входит в одномандатный 46 округ, местные власти продолжают вмешиваться в выборный процесс и препятствовать ведению агитации кандидатов в народные депутаты Украины.

Еще 8 июля в мэрии приняли заявку о проведении агитационных мероприятий: встречи с горожанами кандидата в народные депутаты Украины от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Федора Христенко. И вот в назначенный день встречи, 12 июля, с утра на центральной улице Мира, где и должна была состояться встреча с Федором Христенко, коммунальные службы внезапно начали ремонт дороги.

11 июля была подана заявка на проведение концерта 14.07 в Бахмуте с участием Тины Кароль, Натальи Могилевской и Дяди Жоры, инициированного Федором Христенко. И вот уже спешно, 12 июля на площади Свободы, где планировался концерт, внезапно разобрали абсолютно целую тротуарную плитку.

На место происшествия была вызвана полиция, которая составила протокол о случившемся, после чего кандидатом в народные депутаты Украины Федором Христенко было написано заявление в правоохранительные органы о нарушении прав кандидата на агитацию.

Федор Христенко убежден, что такие действия мэрии не случайны, так как сын мэра Бахмута, Дмитрий Рева, также является кандидатом в народные депутаты в 46 округе. Поэтому логично предположить, почему весь админресурс брошен против основного оппонента Федора Христенко, который, по данным соцопросов, сегодня лидирует в округе по уровню поддержки избирателей.

Необходимо отметить, что днем ранее, представители органов местного самоуправления, совместно с коммунальными службами демонтировали фотозону "Я люблю Бахмут. За Христенко", которую разместили сторонники кандидата в народные депутаты Украины. Ранее была сожжена машина головы Бахмутского района Евгения Пластуна, который поддерживает Федора Христенко. Неизвестные портят биг-борды, срезают рекламные конструкции, расклеивают объявления о встречах с избирателями, которые не назначались, а также афиши сомнительного характера.

Напомним, что во втором туре президентских выборов именно в 46 округе были зафиксированы случаи массовых фальсификаций и возбуждено 18 уголовных дел.