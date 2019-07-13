Двоє маленьких дітей загинули на Рівненщині. У селищі Смига 11-річна дівчинка та 13-річний хлопчик пішли до дідуся, який мешкає в будинку навпроти. Однак чоловіка не було вдома. Що робили діти, невідомо, однак поліція попередньо встановила, що в підсобному приміщенні стався вибух, у результаті чого діти загинули.

Відомо, що чоловік полюбляв збирати металобрухт. Також він притягувався до кримінальної відповідальності за незаконне поводження зі зброєю, вибуховими речовинами та боєприпасами.