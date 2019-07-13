День Петра і Павла відсвяткували і в Києво-Печерській Лаврі. Які урочистості відбулися в столиці та хто був серед іменинників і серед гостей - знає Юлія Жешко.

День святих Петра і Павла відзначають православні віряни по всьому світу. Але в Києво-Печерській Лаврі цьому святу надають особливого значення. Адже це іменини намісника Києво-Печерської Лаври Митриполита Павла.

Тож день на Печерських пагорбах розпочався з урочистостей. На святкову службу прийшли сотні вірян. Провів її Митрополит Київський і всієї України Онуфрій. Він привітав вірян і українців, у яких сьогодні іменини. Не оминув увагою і намісника.

"Вітаю нашого намісника Успенської Києво-Печерської Лаври Митрополита Павла з іменинами. У нього свято подвійне - він був названий Петром, а в монашеському постризі названий Павлом. Я бажаю, щоб Господь молитвами Петра і Павла благословляв його труди", - побажав Митрополит Київський і всієї України Онуфрій, предстоятель Української православної церкви.

За легендою, апостол Петро був рибалкою і одним із учнів Христа. Натомість апостол Павло - спочатку був гонителем християн. Обидва апостоли були страчені за віру. Митрополит Павло зізнається - пишається тим, що пов'язаний з цими святими.

"Апостол Петро був ревносний. Він для мене є прикладом. Можливо, і в моєму житті є дещо схоже. Я стараюся бути їм подібним. А в таїнстві постригу монашества покійний єпископ Варлаам дарував мені ім'я на честь святого апостола Павла. Буду старатись. Старатись подражати і одному, і другому. Зберігати глибоку віру і попрошу і Бога мудрості", - говорить Митрополит Павло, намісник Києво-Печерської Лаври.

Митрополит Павло нагадав - святі Петро і Павло навчали любові до ближнього. Саме таким, хто вміє примирити, парафіяни Лаври вважають намісника:

"Могу сказать одно: на душе радость. Радость, что у нас есть такой наместник. Дай ему Бог здоровья и всего самого лучшего".

Окрім українців, долучилися до привітань представники майже всіх помісних церков. Кажуть - про роботу та харизму намісника Лаври вже ходять легенди.

"Владика Павел для нас - великий православный человек, который крепко держит веру православных украинцев и особенно монахов Лавры", - говорить Митрополит Тамассоський Ісаія, представник Кіпрської православної церкви.

"Ми поважаємо працю намісника Києво-Печерської Лаври, вітаємо його зі святом. Нехай він збереже наснагу і любов до життя", - говорить Митрополит Карфагенський Мелетій, представник Александрійської православної церкви.

Іноземні делегати зазначили - Українська православна церква береже єдність завдяки мудрості Предстоятеля і намісника.

"Я сьогодні сердечно вітаю всіх з великим і радісним святом великих апостолів Петра і Павла, які вченням про Хреста провели увесь світ. Найбільшим прикладом вони являють глибоку віру, відданість Христу, свої справі і любов до ближнього", - говорить Митрополит Павло, намісник Києво-Печерської Лаври.

День Петра і Павла в народі вважають умовним прощанням з весною і повноцінним приходом літа.