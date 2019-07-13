Харківський науково-дослідний інститут протезування отримав державну підтримку - Володимир Гройсман [ Редактировать ]
Сто бійців після тяжких поранень поставили на ноги - у прямому сенсі слова - в Харківському науково-дослідному інституті протезування.
Раніше поранені їхали на реабілітацію за кордон. Українські науковці мали розробки, та не могли їх втілити через брак обладнання. Однак за останні роки ситуація змінилася. Тепер отримати складне лікування і подальший нагляд у більшості випадків можна вдома.
"Я був тут 2 роки назад, ми визначили, які є проблеми, яке потрібне обладнання, і в принципі сьогодні можливо констатувати факт, що в минулому році ми виділили 60 млн, придбали обладнання, в цьому році ще 70. І таким чином, це найкращий науковий центр номер 1, який володіє всіма сучасними технологіями для забезпечення відповідними засобами протезування наших воїнів, які постраждали внаслідок війни", - зазначив Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.
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