Повноваження є - грошей немає. Як житомирські підприємці допомагають владі вирішувати проблеми через недосконалість законодавства - дивіться в сюжеті.

Занедбані палати лікарень, відсутність дитячих майданчиків, старі меблі в школах. Підприємці в Коростені вирішили покласти цьому край. Вони об'єдналися з місцевої владою і допомагають вирішувати нагальні проблеми міста. Кажуть, особливо страждають медицина й освіта.

"Не можемо чекати, доки на верху дійде, що у нас проблема. І на місці її вирішуємо. Закріплюємо підприємців за відділеннями, які ремонти провести, які палати зробити", - розповідає Володимир Москаленко, міський голова Коростеня.

"Ми тоді відремонтували 65 палат, приймальне відділення, благоустрій на території лікарні зробили, але вже пройшло 6 років і потрібно до цього вертатися", - зазначив Василь Куницький, голова Ради керівників підприємств міста Коростень.

А ще на Житомирщині потерпають великі підприємства, які мали регіональну спеціалізацію. Завод "Янтар" свого часу виготовляв смоли для всього Радянського Союзу. Зараз перейшов на фарбу й лаки. Із 300 співробітників залишилися 100.

"У нас був основний напрямок - лісохімічне виробництво. Таке виробництво -єдине в Україні, його реанімувати можна, але з великими затратами", - розповідає Володимир Сергієнко, колишній директор заводу "Янтар".

"У нас предприятия лесоперерабатывающей промышленности должны быть основой. В последние годы у нас было вообще отсутствие государственной политики в плане развития - какое будущее отрасли, - но когда это все не прозрачно, отсутствие последних полтора года министра сельского хозяйства, - а лесная отрасль входила в подчинение туда, - Агентство по вопросам управления лесных ресурсов, - руководителя нет уже 2 года. Это все мешает понять - какое будущее, это все здесь на местах убивает", - Володимир Арешонков, народний депутат України.

Підприємства опинилися на межі виживання ще й через закритість ринків СНД та неможливість постачати продукцію в Європу, - переконаний народний депутат Юрій Павленко. Каже: компанії працюють упівсили. Тож найголовніше - поліпшити умови роботи для підприємців.

"Ми ініціюємо податкові канікули для малого та середнього бізнесу з тим, аби кожен житель громади міг створювати та відкривати нові підприємства, прагматично підійти до підтримки підприємництва, загалом відкрити і знаходити нові ринки для української продукції", - наголосив Юрій Павленко, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".

А ще народний депутат наголосив на необхідності справжньої децентралізації, яка надасть ресурс для виконання зобов'язань. Адже на місцях неідеальна інфраструктура, а дірки латати доводиться за попередні кілька десятиліть.

"Сьогодні держава не виконує своїх обов'язків. Сама коростеньська ініціатива ради підприємців дала змогу місту вижити в найгірші часи, коли фактично держава усувалася від вирішення дуже багатьох проблем", - наголосив Юрій Павленко, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".

Зараз у Коростені спільними зусиллями ремонтують спортивні об'єкти та дитячі майданчики. Вже незабаром у місті з'явиться сучасний стадіон.