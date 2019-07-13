Підтримка вітчизняного виробника: "Опозиційна платформа - За життя" закликає запровадити податкові канікули для малого та середнього бізнесу на Житомирщині [ Редактировать ]
Повноваження є - грошей немає. Як житомирські підприємці допомагають владі вирішувати проблеми через недосконалість законодавства - дивіться в сюжеті.
Занедбані палати лікарень, відсутність дитячих майданчиків, старі меблі в школах. Підприємці в Коростені вирішили покласти цьому край. Вони об'єдналися з місцевої владою і допомагають вирішувати нагальні проблеми міста. Кажуть, особливо страждають медицина й освіта.
"Не можемо чекати, доки на верху дійде, що у нас проблема. І на місці її вирішуємо. Закріплюємо підприємців за відділеннями, які ремонти провести, які палати зробити", - розповідає Володимир Москаленко, міський голова Коростеня.
"Ми тоді відремонтували 65 палат, приймальне відділення, благоустрій на території лікарні зробили, але вже пройшло 6 років і потрібно до цього вертатися", - зазначив Василь Куницький, голова Ради керівників підприємств міста Коростень.
А ще на Житомирщині потерпають великі підприємства, які мали регіональну спеціалізацію. Завод "Янтар" свого часу виготовляв смоли для всього Радянського Союзу. Зараз перейшов на фарбу й лаки. Із 300 співробітників залишилися 100.
"У нас був основний напрямок - лісохімічне виробництво. Таке виробництво -єдине в Україні, його реанімувати можна, але з великими затратами", - розповідає Володимир Сергієнко, колишній директор заводу "Янтар".
"У нас предприятия лесоперерабатывающей промышленности должны быть основой. В последние годы у нас было вообще отсутствие государственной политики в плане развития - какое будущее отрасли, - но когда это все не прозрачно, отсутствие последних полтора года министра сельского хозяйства, - а лесная отрасль входила в подчинение туда, - Агентство по вопросам управления лесных ресурсов, - руководителя нет уже 2 года. Это все мешает понять - какое будущее, это все здесь на местах убивает", - Володимир Арешонков, народний депутат України.
Підприємства опинилися на межі виживання ще й через закритість ринків СНД та неможливість постачати продукцію в Європу, - переконаний народний депутат Юрій Павленко. Каже: компанії працюють упівсили. Тож найголовніше - поліпшити умови роботи для підприємців.
"Ми ініціюємо податкові канікули для малого та середнього бізнесу з тим, аби кожен житель громади міг створювати та відкривати нові підприємства, прагматично підійти до підтримки підприємництва, загалом відкрити і знаходити нові ринки для української продукції", - наголосив Юрій Павленко, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".
А ще народний депутат наголосив на необхідності справжньої децентралізації, яка надасть ресурс для виконання зобов'язань. Адже на місцях неідеальна інфраструктура, а дірки латати доводиться за попередні кілька десятиліть.
"Сьогодні держава не виконує своїх обов'язків. Сама коростеньська ініціатива ради підприємців дала змогу місту вижити в найгірші часи, коли фактично держава усувалася від вирішення дуже багатьох проблем", - наголосив Юрій Павленко, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".
Зараз у Коростені спільними зусиллями ремонтують спортивні об'єкти та дитячі майданчики. Вже незабаром у місті з'явиться сучасний стадіон.
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