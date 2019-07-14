Більше уваги та допомоги потребують і ветерани Другої світової війни. У цьому переконаний нардеп Іван Фурсін. Він відвідав учасників бойових дій у селі Березівка на Одещині. Подробиці - в наступному матеріалі.

"Тут захоронені бійці 3-го Українського фронта, які звільняли місто від загарбників. Тут захоронені і підпільники Березівки".

У братських могилах на центральній площі Березівки поховані більш як сто людей. Усі вони віддали своє життя за мир. Місто було в окупації чотири роки. Про події 1944-го тепер нагадують вулиця і площа, названі на честь керівників визвольної операції, музеї при двох навчальних закладах та кілька меморіалів.

"Березівка була своєрідним форпостом на підступах до Одеси, тому що це був основний залізничний і транспортний вузол. Його захоплення давало змогу швидше звільнити місто Одеса. Березівку звільнили 31 березня, через 10 днів була звільнена Одеса", - говорить Сергій Шевченко, краєзнавець.

Тих, хто брав участь у визволенні Березівки, уже немає серед живих. Але в районі нині проживають четверо ветеранів Другої світової війни.

"Вони мені нагадують мого діда, він був ветеран Другої світової війни. Спогади в мене прості. Асоціації особисті з дитинства. Тому повага у мене була і буде", - говорить Іван Фурсін, народний депутат України.

"Коли ми приходимо їх привітати, вони нас зустрічають сидячи, не можуть ходити. Ми вже довольні тим, що вони розуміють нас, що ми можемо їм допомогти.

Народний депутат частий гість пам'ятних заходів, присвячених подіям воєнних років. На його думку, зустрічі з ветеранами - не просто прояв вдячності за їхній подвиг, а й важлива частина виховання молодого покоління.