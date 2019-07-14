Форуми миру пройшли в Донецькій області. Політики, місцеві жителі та активісти представили мирний план із врегулювання конфлікту на Донбасі та припинення вогню. Детальніше - наші кореспонденти.

Бахмут, центральна площа міста. Сьогодні тут на місцевий Форум миру зібралися сотні містян - як і в інших населених пунктах Донбасу. Вийшли із дуже простим та зрозумілим закликом до влади та майбутньої Верховної Ради.

"Нам достаточно войні, достаточно что наши люди гибнут на фронте. И дети, и взрослые, и старшее поколение наелись войны. И нам надо что бы депутаты сделали мир", - говорить Віра Миколаївна, жителька Бахмута.

Форуми за мир огранізували члени "Опозиційної платформи - За життя". Вони відбулися в більшості міст двох областей. Народні депутати кажуть саме питання припинення бойових дій та прямі перемовини це те, що найбільше непокоїть місцевих жителів.

"Ми начали со Славянска, потом Черкасск, Константиновка Краматорск, и вот сегодня мі в Артемовсе - для меня он останется Артемовском. Цель одна - спросить чего люди ожидают от новой власти. И везде нам говорят что ожидают прежде всего мира. Люди не хотят что бы над ними летали снаряды", - говорить Нестор Шуфрич, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".

"По всей Донецкой, Луганской области проходят форумы мира. И сегодня такие форумы проходят в Бахмуте, Константиновке, Славянске и мы объединяемся с людьми, с лидерами мнений для того чтобы 21 июля в нашу страну вернулся мир", - говорить Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".

За цей час члени "Опозиційної платформи - За життя" поспілкувалися з тисячами місцевих жителів та активістів. Нардепи представили свій мирний план із врегулювання конфлікту на Донбасі. Вони готові його втілювати - зокрема, й через прямі перемовини з Москвою, Донецьком і Луганськом.