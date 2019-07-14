Під час общуку у нього правоохоронці знайшли більше тисячі боєприпасів часів Другої світової

З'ясувалися нові подробиці вчорашньої трагедії на Рівненщині. У селі Смиги двоє дітей 11 та 13 років підірвалися на подвір'ї свого дідуся. Під час общуку у нього правоохоронці знайшли більше тисячі боєприпасів часів Другої світової.

Понад три десятки мін, більше сімдесяти артснарядів, авіабомби, гранати. Нині йому оголошено підозру у вчиненні злочину.