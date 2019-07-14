На Рівненщині діти підірвалися на боєприпасах часів Другої світової [ Редактировать ]
З'ясувалися нові подробиці вчорашньої трагедії на Рівненщині. У селі Смиги двоє дітей 11 та 13 років підірвалися на подвір'ї свого дідуся. Під час общуку у нього правоохоронці знайшли більше тисячі боєприпасів часів Другої світової.
Понад три десятки мін, більше сімдесяти артснарядів, авіабомби, гранати. Нині йому оголошено підозру у вчиненні злочину.
по теме
Зухвале пограбування: у водія автівки відібрали мільйон гривень
Щойно авто зупинилося біля будинку, як до машини підбігли троє чоловіків у масках
Житель Донеччини зберігав вдома арсенал зброї
У місцевого жителя знайшли 8 гранат, майже пів кілограма вибухівки, електродетонатор, пістолет, рушницю та понад сотню набоїв до різної зброї
На Дніпропетровщині виготовляли зброю у гаражах
На Дніпропетровщині затримали групу осіб, які зберігали та виготовляли зброю у своїх квартирах та гаражах
Напади на українські медіа псують репутацію держави на міжнародній арені - Юрій Бойко
Співголова "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко відзначив неефективність роботи правоохоронних органів
На Рівненщині від вибуху загинули діти
У селищі Смига 11-річна дівчинка і хлопчик 13 років пішли до дідуся, який мешкає у будинку навпроти