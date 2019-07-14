До цього в центрі Парижа пройшов військовий парад

Понад півтори сотні людей затримали під час святкування Дня взяття Бастилії в Парижі. До відділків загриміли учасники несанкціонованих протестів. Серед них і так звані "жовті жилети".

На Єлисейських полях намагалися звести барикади, палили смітники і билися з поліцією. Силовики у відповідь застосували сльозогінний газ і димові шашки.

До цього в центрі Парижа пройшов військовий парад. Приймав його президент Франції - Еммануель Макрон. День взяття Бастилії для французів - головне національне свято.