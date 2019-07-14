День взяття Бастилії відзначили масовими арештами [ Редактировать ]
Понад півтори сотні людей затримали під час святкування Дня взяття Бастилії в Парижі. До відділків загриміли учасники несанкціонованих протестів. Серед них і так звані "жовті жилети".
На Єлисейських полях намагалися звести барикади, палили смітники і билися з поліцією. Силовики у відповідь застосували сльозогінний газ і димові шашки.
До цього в центрі Парижа пройшов військовий парад. Приймав його президент Франції - Еммануель Макрон. День взяття Бастилії для французів - головне національне свято.
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