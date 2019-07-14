Новий виток дипломатичного скандалу між Британією та США. Преса опублікувала ще одну частину таємного листування британського посла у Вашингтоні. Що стало відомо з депеш та чому за цю історію взалася поліція - розповість Світлана Чернецька, вона в Лондоні.

Ще кілька днів тому Лондон був упевнений, що дипломатичний скандал вщух. Британський посол у США пішов у відставку, тож претензій до нього більше не могло бути. Але Mail on Sunday опублікувала чергову порцію таємних листів дипломата до Мзс. І навряд чи це сподобається американському президенту. Йдеться про вихід США із угоди з Іраном. Мовляв, такий історичний крок Трамп зробив на зло своєму попередникові Обамі.

із депеш британського посла в США Кіма Деррока:

"Це ілюструє парадокс цього Білого дому. По суті, адміністрація налаштована на акт дипломатичного вандалізму, мабуть, із ідеологічних та особистих причин - це була угода Обами. Більше того, вони не можуть сформулювати будь-яку подальшу стратегію".

У першій частині секретних депеш посла йшлося загалом про адміністрацію Білого Дому. Кім Деррок називав її хаотичною та невмілою. У відповідь на злив Дональд Трамп обізвав дипломата дурнем. Нову порцію секретної інформації в газеті опублікували, попри попередження від Скотленд-Ярду. Мовляв, якщо це порушить Акт про державні таємниці,- журналістам може загрожувати кримінальна відповідальність.

"Хто б не спричинив цей злив, його мусять знайти та притягнути до відповідальності. Але я маю відзначити, що неправильно, щоб відповідальність за це несла газета чи будь-яка медіа-організація. Оскільки, на мою думку, це ніяк не загрожувало національній безпеці. І це обов'язок преси - публікувати нові та цікаві факти", - говорить Борис Джонсон, кандидат на посаду прем'єр-міністра Великої Британії.

Наразі поліція має підозрюваного в оприлюдненні листування. Це людина, яка мала доступ до електронної пошти посла. Втім, ані його ім'я, ані посаду поки що не повідомляють. У Скотленд-Ярді говорять про масштабні наслідки цього злочину в результаті постраждали міжнародні відносини країни. Розслідування справи веде командування департаменту боротьби з тероризмом. У його компетенції і порушення Акту про державні таємниці.