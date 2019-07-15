Близько мільйона людей залишилися без даху над головою через повені в Індії. Найбільше постраждав штат Ассам, на північному сході країни. Там затопило майже дві тисячі поселень.

За останні три дні жертвами негоди стали десятеро індійців. Висока вода дісталася й сусідніх країн. Зокрема, в Непалі через підтоплення та зсуви ґрунту загинули 55 людей. Улітку в регіоні - сезон дощів, тож такі масштабні паводки - не рідкість.