Індія потерпає від масштабних повеней [ Редактировать ]
Близько мільйона людей залишилися без даху над головою через повені в Індії. Найбільше постраждав штат Ассам, на північному сході країни. Там затопило майже дві тисячі поселень.
За останні три дні жертвами негоди стали десятеро індійців. Висока вода дісталася й сусідніх країн. Зокрема, в Непалі через підтоплення та зсуви ґрунту загинули 55 людей. Улітку в регіоні - сезон дощів, тож такі масштабні паводки - не рідкість.
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