Дев'ятеро людей загинули внаслідок катастрофи спортивного літака на півночі Швеції. Катастрофа сталася поблизу міста Умео. Причини наразі з'ясовують.

Відомо, що авіа-судно почало падати невдовзі після злету. Очевидці кажуть - бачили, як у нього відвалилося крило. Пасажири вистрибували з літака на ходу. Загинули всі, хто був на борту.