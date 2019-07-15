У Швеції внаслідок катастрофи спортивного літака загинули люди [ Редактировать ]
Дев'ятеро людей загинули внаслідок катастрофи спортивного літака на півночі Швеції. Катастрофа сталася поблизу міста Умео. Причини наразі з'ясовують.
Відомо, що авіа-судно почало падати невдовзі після злету. Очевидці кажуть - бачили, як у нього відвалилося крило. Пасажири вистрибували з літака на ходу. Загинули всі, хто був на борту.
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