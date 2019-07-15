Шестеро травмованих, чотири розбиті автівки. Масштабна аварія трапилася неподалік Рівного на швидкісній трасі Київ-Чоп. Зіткнення відбулося на нерегульованому переході. Три машини зупинилися перед зеброю, щоб пропустити пішохода.

В цей час у них на високій швидкості в'їхав ще один автомобіль. Момент ДТП зафільмував автореєстратор. Двох водіїв та ще чотирьох пасажирів після такого зіткнення - ушпиталили. Пішохід не постраждав.