На трасі Київ-Чоп сталася масштабна аварія [ Редактировать ]
Шестеро травмованих, чотири розбиті автівки. Масштабна аварія трапилася неподалік Рівного на швидкісній трасі Київ-Чоп. Зіткнення відбулося на нерегульованому переході. Три машини зупинилися перед зеброю, щоб пропустити пішохода.
В цей час у них на високій швидкості в'їхав ще один автомобіль. Момент ДТП зафільмував автореєстратор. Двох водіїв та ще чотирьох пасажирів після такого зіткнення - ушпиталили. Пішохід не постраждав.
по теме
На Миколаївщині водій збив шестеро підлітків-велосипедистів
Шестеро підлітків-велосипедистів постраждали в ДТП під Миколаєвом. Вихованці дитячо-юнацької спортивної школи їхали трасою на тренування, коли на повороті їх спробувала обігнати автівка
Внедорожник "выпрыгнул" на авто с ребенком (видео)
В воскресенье, 8 июля, в Киеве на пересечении улиц Ильенко и Оранжерейной автомобилей Nissan Patrol и Volkswagen Jetta попали в ДТП
У Польщі автобус з українцями з'їхав у кювет
Постраждали одинадцять людей. Аварія сталася рано вранці. Водій зізнався, що заснув за кермом. Він був тверезий
У Рівному викрили собачий концтабір
Зоозахисники випадково натрапили на приватний будинок, де бігали голодні, занедбані тварини, а всередині виявили мертвого пса
На Волині карета швидкої врізалася у вантажівку
На Волині карета швидкої врізалася у вантажівку. Двоє людей - загинули, ще двоє - у тяжкому стані. Момент зіткнення зафіксували камери спостереження на посту патрульних