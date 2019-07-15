Корупція на Київщині: Пісківському спортивному центру загрожує закриття [ Редактировать ]
Пісківський спортивний центр, що на Київщині, відсвяткував своє 10 річчя. Тут готують справжніх чемпіонів з вільної боротьби, паурліфтингу та боксу. Вихованці привозять медалі з чемпіонатів України та світу. Але може статися так, що вже незабаром - їм не буде де тренуватися. Чому - знає Магда Кривовяз.
У 14 - уже чемпіонка світу з вільної боротьби. Аміна Мухамед місяць тому в Угорщині виборола золото у Всесвітніх іграх з єдиноборств серед школярів.
"Коли я виграла я дуже раділа, дякувала дуже тренерам за те, що підготували мене", - говорить Аміна Мухамед, чемпіонка Всесвітніх ігор з єдиноборств серед школярів.
У її альма-матер - "Пісківському спортивному центрі" Аміною пишаються. На святкуванні десятиріччя - вона одна з перших отримує нагороду.
Тут виховують справжніх чемпіонів з вільної боротьби, боксу та пауерліфтингу.
"Для дітей які живуть у селі це мегаможливості, жити в селі і щоб у них були такі можливості для тренування", - говорить Володимир Матвійчук, учасник Олімпійських ігор, віцепрезидент федерації боксу Київської області.
"Все у нас безкоштовно інвентар весь наш безкоштовно, форма вся безкоштовна. поїздки на змагання де б не поїхали все безкоштовно", - говорить Олександр та Антоніна Грищенки, батьки учнів Пісківського спортивного центру.
А фінансує центр уже 10 років меценат із Канади - виходець із Пісківки. Проте кілька років тому між центром та очільником місцевої громади почалися проблеми. Директор каже - через тиск довелося відмовитися від футболу - колись тут було 7 команд. Окрім цього, закладу почали вимикати світло.
Володимир Луцков Директор Пісківського спортивного центру.
" Штучно створили всі умови воно функціонувало все було добре, поки голова ОТГ не став Рудченко Анатолій. Вони вимкнули світло і вмотивували це тим - висиляйтеся. Його головна мета привласнити будівлі спортивного центру і використовувати їх для комерції.
"На сьогоднішній день ми ініціювали 10 кримінальних проваджень, які мають розглянутися і має бути позитивне рішення. Є факти задокументовані. Основний лакомотив цього - корупція. То тут крадуть мати то шантажують", - говорить Михайло Гончаренко, правозахисник.
Своєю чергою, голова ОТГ заявляє - ні на кого не тисне, а справа, мовляв, в особистій неприязні. І в усіх конфліктах - звинувачує мецената.
Анатолій Рудниченко, голова Пісківської ОТГ.
"Коли вибрали мене головою, пан Луцков був від цього не в захваті. Люди не рахувалися офіційно на роботі тренера. Ось він брав тренера по боксу він домовлявся і платив.
"- Є документальне підтвердження? - В смислі? -Якісь заведені справи з цього приводу? - Ні".
Вирішити ситуацію може угода про співпрацю між центром та владою ОТГ. Проте і тут виникла плутанина.
"Нами було запропоновано підписати угоду про співпрацю, ми разробили цю угоду надали для погодження", - говорить Михайло Гончаренко, правозахисник.
"Ми з цього приводу підготували договір я його передав сину Луцкова Володимиру на сьогоднішній день цей договір не підписаний", - говорить Анатолій Рудниченко, голова ПІсківської ОТГ.
У спортцентрі кажуть - ця ситуація насамперед шкодить дітям. За час, доки триває конфлікт, з трьохсот вихованців тут залишилася половина.
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