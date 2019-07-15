Президент Зеленский молчит по поводу обстрела "112 Украина", потому что этот обстрел его устраивает [ Редактировать ]
Молчание власти, и в первую очередь президента Зеленского, относительно террористического акта - обстрела из гранатомета телеканала "112 Украина" - является лучшим подтверждением правоты партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", которая уже через несколько часов после теракта заявила, что президент Зеленский и генеральный прокурор Юрий Луценко - вдохновители этого нападения.
Очевидно, что открытый обстрел из гранатомета одного из независимых СМИ является прямой угрозой национальной безопасности и уже получил самую резкую оценку со стороны ОБСЕ. Однако за прошедшие дни президент Зеленский, который согласно ч. 1 ст. 106 Конституции Украины обеспечивает государственную безопасность, данный террористический акт полностью проигнорировал.
Этому есть только одно объяснение: террористическая атака на телеканал "112 Украина", как и другие многочисленные акции запугивания журналистов, проводимые так называемыми порохоботами и прикормленными режимом Порошенко национал-радикалами, полностью соответствует интересам власти. И в первую очередь - президента Зеленского, использующего те же методы, которые использовал Петр Порошенко.
Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь"
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