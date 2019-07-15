Популярный композитор и певец Игорь Николаев вместе с женой Юлией Проскуряковой и 3-летней дочерью Вероникой отправился на Рижский остров в Юрмале.

Также на музыкальный фестиваль "Рандеву" прибыла и Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми Лизой и Гарри.

Поклонников Николаева растрогал снимок, на котором запечатлены его дочка Вероника, Гарри и крестная дочь Лиза. "Любимые детки затащили бывалого боцмана на катамаран! У нас отличная команда! Приключения начинаются", - подписал снимок Николаев.

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