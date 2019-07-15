Усатый нянь: Игорь Николаев с детьми растрогал поклонниц (фото) [ Редактировать ]
Популярный композитор и певец Игорь Николаев вместе с женой Юлией Проскуряковой и 3-летней дочерью Вероникой отправился на Рижский остров в Юрмале.
Также на музыкальный фестиваль "Рандеву" прибыла и Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми Лизой и Гарри.
Поклонников Николаева растрогал снимок, на котором запечатлены его дочка Вероника, Гарри и крестная дочь Лиза. "Любимые детки затащили бывалого боцмана на катамаран! У нас отличная команда! Приключения начинаются", - подписал снимок Николаев.
Ранее мы писали о том, что Ани Лорак окончательно разочаровала фанатов.
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