Народные депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь" поддержали представление президента Украины Владимира Зеленского об увольнении Павла Климкина с поста министра иностранных дел. Об этом рассказал народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Василий Нимченко.

Парламентарий подчеркнул, что политика, проводимая Климкиным, привела к провальной геополитической ситуации Украины на международной арене, конфликту с сопредельными государствами, а также дискриминации национальных меньшинств. При этом на протяжении 4 лет в самых известных и крупных странах мира у Украины нет послов, что негативно влияет на репутацию страны.

По мнению парламентария, от торгового договора, который ЕС заключил со странами Южноамериканского общего рынка (МЕРКОСУР), Украина понесет огромные потери, ведь мощнейшим поставщикам товаров из Южной Америки Евросоюз пообещал выделить квоты на их сельхозпродукцию для беспошлинных поставок. Многие сельхозтовары, которые теперь беспошлинно пойдут на европейский рынок из стран МЕРКОСУР, - прямые конкуренты украинских. И именно Климкин, в сфере влияния которого находится этот договор, должен был обеспечить конкурентоспособность нашей страны на рынках ЕС.

"Только представьте, какие потери после ратификации этого документа понесет Украина и отечественные производители. Если по итогам 2018 года объем экспорта из стран-участников торгового договора МЕРКОСУР в страны ЕС составил - 42,6 млрд евро, сможет ли Украина конкурировать с такими показателями? В этом году Украина впервые вошла в топ-3 крупнейших поставщиков сельхозпродукции в Евросоюз. Экспорт украинской продукции в ЕС увеличился на 30,08% -до $2,967 млрд. Однако уже в ближайшие годы ситуация может кардинально измениться", - отметил народный депутат.

"Согласно пункту 3 части первой статьи 106 Конституции Украины, президент Украины представляет государство в международных отношениях и совершает руководство внешнеполитической деятельностью Украины. Поэтому президент инициировал отставку главы МИД и внес свою кандидатуру, глава государства и глава МИД несут ответственность за внешнеполитическую деятельность Украины", - подытожил Василий Нимченко.