У США почалася масштабна депортація нелегальних мігрантів. Рейди провели в Атланті, Балтиморі, Чикаго, Лос-Анджелесі, Маямі, Нью-Йорку та інших мегаполісах.

Офіцери шукали людей, яких суд ухвалив видворити з країни. Масові депортації кілька місяців тому - анонсував президент США - Дональд Трамп. За його словами, з країни примусово вишлють мільйони нелегалів.