У США розпочались рейди проти нелегальних мігрантів [ Редактировать ]
У США почалася масштабна депортація нелегальних мігрантів. Рейди провели в Атланті, Балтиморі, Чикаго, Лос-Анджелесі, Маямі, Нью-Йорку та інших мегаполісах.
Офіцери шукали людей, яких суд ухвалив видворити з країни. Масові депортації кілька місяців тому - анонсував президент США - Дональд Трамп. За його словами, з країни примусово вишлють мільйони нелегалів.
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У США почалася масштабна депортація нелегальних мігрантів
У США почалася масштабна депортація нелегальних мігрантів. Рейди провели в Атланті, Балтиморі, Чикаго, Лос-Анджелесі, Маямі, Нью-Йорку та інших великих містах
У США почалася масштабна депортація нелегальних мігрантів
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