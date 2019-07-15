Парламент 8-го созыва был составной частью режима бывшего президента и не работал на благо украинских граждан. Об этом заявила председатель Кировоградской региональной организации "Оппозиционной платформы - За жизнь" Лира Ильченко.

"Эта Верховная Рада в последние годы имела самый низкий уровень доверия за все годы независимости Украины - 4%. Это и неудивительно. Парламент ежедневно, а иногда и ежечасно, нарушал Конституцию. В 2016 году распалась коалиция, а новая так и не была создана. Решение Конституционного Суда не просто открыло дорогу к внеочередным выборам - фактически было признано, что спикер Парубий вместе с фракциями БПП и "Народного фронта" узурпировали власть", - отметила Лира Ильченко.

Она подчеркнула, что пенсионная, медицинская, образовательная реформы были приняты вопреки Конституции. "И вот результат - жизнь людей только ухудшилась. В чем же тогда был смысл этих "реформ"? В закрытии больниц, поликлиник и школ, увольнении врачей и учителей, в массовом выезде молодежи за границу?" - сказала оппозиционный политик.

"В этом парламенте националисты ради реализации своих идеологических установок постоянно унижали украинских граждан. Введением языковых запретов, принятием законов "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", "Об образовании" они растоптали права русскоязычных граждан Украины, а их в стране миллионы", - отметила Лира Ильченко.

""Оппозиционная платформа - За жизнь" добьется отмены всех этих решений. Важно, чтобы права каждого гражданина нашей страны соблюдались, независимо от его национальности, родного языка или места, в котором он проживает", - акцентировала оппозиционный политик.

Жители Кировограда имеют особые претензии к депутатам прошлого созыва - с нарушением массы законов и Регламента Верховной Рады они переименовали город вопреки мнению большинства горожан. "По результатам опроса, проведенного горсоветом, почти 77% кировоградцев выбрали название Елисаветград. А по мановению руки Парубия получили название Кропивницкий. Вот такая демократия и такая Европа…", - сказала оппозиционер.

"Сейчас для избирателей главное не повторить ошибку, совершенную в 2014 году. Не вестись на сладкие обещания и яркую рекламу, а выбрать людей с опытом и пониманием того, что нужно сделать для завершения войны и возрождения Украины. И такие люди есть в "оппозиционной платформе - За жизнь". За них и нужно голосовать", - резюмировала Лира Ильченко.