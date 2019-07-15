У Брюселлі обговорюють шляхи компромісу з Іраном [ Редактировать ]
Лондон намагається владнати конфлікт з Іраном. Британський міністр закордонних справ Джеремі Гант зустрічається з колегами в Брюсселі. Разом шукають шляхи компромісу для збереження угоди щодо іранської ядерної програми. З подробицями - Світлана Чернецька
Саме цей супертанкер став причиною останнього загострення між Британією та Іраном. Королівські морські піхотинці затримали Grace 1 - півтора тижня тому. Лондон пояснює: за те, що іранський танкер віз нафту до Сирії. Адже це заборонено санкціями ЄС. Тегеран назвав затримання корабля піратством. І погрожує помстою.
"Саме Британія є причиною незахищеності в морі. І пізніше ви усвідомите наслідки. Зараз ви настільки безнадійні, що залучаєте фрегати для супроводу ваших танкерів у цьому регіоні, адже ви налякані. Ви відповідальні за все, що відбудеться далі", - говорить Гассан Рухані президент Ірану.
Лондон справді спорядив ще один есмінець у Перську затоку. Це на додаток до фрегату та чотирьох мінних тральщиків. Втім, збільшення військової присутності лише поглибило кризу. Тож Лондон терміново шукає шляхи розв'язання конфлікту.
"Ми хочемо вирішити ситуацію з танкером. Наша проблема не в походженні нафти на борту, а в тому, що її везли до Сирії. І якби ми отримали гарантії, що танкер не прямував до Сирії, то змогли б розв'язати цю ситуацію в суді. Ми прагнемо деескалації конфлікту", - говорить Джеремі Гант, міністр закордонних справ Великої Британії.
Навіть до цього інциденту, відносини з Тегераном були напружені. Під питанням угода щодо обмеження ядерної програми Ірану, укладена 2015. За її умовами, Тегеран зобов'язувався не розробляти ядерної зброї, а з нього знімали всі санкції. Втім, торік з угоди вийшли Сполучені Штати. А на початку липня Тегеран заявив, що порушить умови і перевищить обмеження з виготовлення збагаченого урану.
"Ми разом із членами ЄС та нашими міжнародними партнерами хочемо зрозуміти, яким чином можемо зберегти ядерну угоду з Іраном та запровадити всі заходи, щоб Іран знову дотримувався умов повною мірою, як це було ще кілька тижнів тому", - говорить Федеріка Могеріні, високий представник ЄС з питань закордонних справ.
У Брюсселі міністри закордонних справ шукають способи переконати Тегеран. Британія, Німеччина та Франція заявляють про повну підтримку угоди щодо ядерної програми Ірану. Адже альтернативи йому немає. А криза будь-якої миті може перетворитися на повномасштабну війну.
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