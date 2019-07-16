Визволення моряків: представники України та Росії звірили перелік полонених [ Редактировать ]
Військовополонених моряків внесли до переліку осіб, яких мають обміняти Україна та Росія.
Напередодні уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова зустрілася в Києві з російською колегою Тетяною Москальковою. Під час переговорів вони домовилися звірити перелік українців та росіян, яких планують обміняти.
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