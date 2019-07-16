Військовополонених моряків внесли до переліку осіб, яких мають обміняти Україна та Росія.

Напередодні уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова зустрілася в Києві з російською колегою Тетяною Москальковою. Під час переговорів вони домовилися звірити перелік українців та росіян, яких планують обміняти.