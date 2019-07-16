Какой сделать маникюр: топ-7 суперских идей [ Редактировать ]
Сегодня практически каждая женщина посещает косметолога, массажиста, занимается спортом и делаем маникюр. Ведь каждая знает, как важен уход за ногтями. И не всегда так просто определится и решить, какой дизайн сделать в этот раз.
Чтобы облегчить ваш выбор "Подробности" сделали подборку крутых идей для маникюра:
Также популярные украинские бьюти-блогеры провели массу эксперементов и выяснили, что мужчины не настолько привередливы к женскому маникюру, как может казаться на первый взгляд. Однако есть то, что отвернет внимание даже самого невнимательного представителя сильного пола.
по теме
Пляжная мода 2019: главные тренды сезона
Тема летних образов и курортных нарядов волнует практически каждую девушку, которая следит за модой
"Все достало": Катя Варнава не на шутку разозлила поклонников
Варнава часто радует поклонников смешными публикациями и вот одна из них разожгла скандал в комментариях
У Зеленского сделали важное заявление по поводу досрочных выборов
В команде Зеленского сделали важное заявление
Досрочные выборы в Раду: с 16 июля украинцы не могут менять место голосования
15 июля закончился срок подачи украинцами документов для изменения места голосования
Курс валют на 16 июля в Украине
На вторник, 16 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро