Известный украинский боксер Василий Ломаченко часто публикует разнообразные посты на своей странице в популярной социальной сети. В этот раз спортсмен показал фанатам своего странного брата.

Ломаченко утверждает, что брата зовут Павел. Хотя вместо обычного человека боксер показал куклу-инопланетянина. Также спортсмен в шутливой форме рассказал, что встретил Пашу спустя 30 лет, и именно он показал Ломаченко первые шаги в боксе.

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"Всем привет! Хотел бы познакомить вас со своим братом. Вы, наверное, даже и не знали, что у меня есть родной брат. Так вот, наконец-то он объявился. И мы с ним спустя 30 лет встретились. Итак, знакомьтесь - мой брат Павел. Паш, помаши рукой, поздоровайся с людьми. Первые шаги в боксе показывал мне именно Павел", - прокомментировал он видео.

Данная публикация вызвала бурю комментариев у подписчиков Ломаченко: "Я же говорил Инопланетянин", "Скоро станешь чемпионом галактики по боксу", "Вася, пить начал походу", "Василий ты ж вроде не пропускал в голову сильно", "Ты что-то курнул??".

Раньше сообщалось о том, что проигравший Усику боксер высказался о сопернике. А также Ломаченко показал подготовку Усика к бою.