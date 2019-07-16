Із циркової арени - у вільне життя. Рідкісна тянь-шанська ведмедиця на прізвисько Чада, яка усе своє життя виконувала трюки й мала сувору муштру, тепер облаштовується у ведмежому реабілітаційному центрі. Як колишня артистка подорожувала країною та хто тепер про неї дбатиме - розкаже Катерина Сривкова.

Понад 20 років Чада жила в тісній клітці. Виходила - лише на муштру. 9 років тому дресирувальники - відмовилися від ведмедиці.

"Вона трошки агресивно веде до людей себе. Можливо, вони не могли неї привчити до дресировки", - говорить Олександр Леонов, завідувач господарської діяльності ведмежого притулку "Біла скеля"

Відтоді Чада тимчасово мешкала в приватному притулку Запорізької області - теж у маленькій клітці. Волонтерам вдалося зібрати кошти, щоб перевезти клишоногу до спеціального реабілітаційного центру. Тут для неї - всі умови. Просторий вольєр, дружні сусіди, власний басейн, берлога, гойдалки та навіть іграшки.

"Іграшки робляться для того, щоб ведмідь розумово розвивався. Ми імітуємо дику природу. Ховаєм їжу в ці іграшки, і ведмідь має додуматись їх звідти дістати".

Світла шерсть - ознака рідкісної породи. Чада - тянь-шанська ведмедиця. У природі таких лишилося - дуже мало.

"Навіть важко оцінити, але це всього-навсього кілька сотень. Дуже рідкісний підвид звичайного бурого ведмедя. Але вони живуть лише Тянь-Шань, Алтай, Памір, Гімалаї. До речі, саме з цим підвидом пов'язані, можливо, легенди про йеті, про снігову людину. Вона може жити на висотах більше 6 тисяч метрів. Ну, не жити, а заходити", - говорить Марина Шквиря, кандидат біологічних наук, член опікунської ради міжнародного благодійного фонду "Збережи дикість".

За словами Олександра, тривалу дорогу Чада перенесла успішно. І воно того вартувало: кілька днів тому ведмедиця вперше в житті змогла вільно пробігтися по травичці.

"Вона не бачила нічого під ногами, просто бігла. Потім потрапила в басейн, трошки остудилася, успокоїлась, і почала вже більш-менш досліджувати вольєр", - говорить Олександр Леонов, завідувач господарської діяльності ведмежого притулку "Біла скеля".

Наразі ведмедиця спокійно роззирається довкола - звикає до нової оселі. Крім Чади, в притулку - ще четверо бурих ведмедів. Усі - колишні циркачі.

По сусідству з Чадою - живе ведмедиця теж із непростою долею. Цю красуню звати Любочка. Їй лише три роки, а циркова арена вже встигла понівечити її життя. Зараз вона трохи хвилюється - зустрічає нову жительку.

Найближчим часом клишоногу огляне ветеринар - є підозри, що вона втрачає зір. Притулок забезпечить ведмедиці належне піклування та правильний раціон. Під наглядом ветеринарів колишні циркові артисти живуть до 40 років. Та повернутися у дику природу не зможуть вже ніколи - надто звикли до людей.