Дрон, здатний підіймати людину в повітря, сконструювали в США. Він має 18 пропелерів, важить майже 200 кілограмів. Керувати машиною можна джойстиком - ліцензії не потрібно. Необхідно лише пройти короткий навчальний курс перед польотом.

Розганяється дрон до сотні кілометрів на годину. Це максимальна дозволена швидкість для апаратів такого типу. Із землі його страхує професійний пілот, який будь-якої миті може взяти керування на себе. Поки що квадрокоптер можна використовувати тільки для розважальних польотів і лише на незабудованих територіях.