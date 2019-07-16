16 июля, известная украинская актриса Ада Роговцева отмечает свой 82-й день рождения.

Ада Роговцева является не только легендарной украинской актрисой, но и очень мудрой женщиной с четкими позициями, к мнению которой прислушиваются миллионы.

Podrobnosti.ua в честь 82-го дня рождения великой артистки предлагает вспомнить самые лучшие цитаты Ады Роговцевой о жизни, счастье и любви.

О любви

Любовь - это любить ЕГО, отдавать ЕМУ все, принадлежать ЕМУ, но каким-то образом иметь свою свободу... Зависеть от другого, даже любимого - бред!





Юмор, философское отношение к жизни, терпение, мужество и большая любовь ко всему, что тебя окружает. К солнцу, фонарю на улице, детям, внукам. Вот единственный рецепт. Только так, считаю, стоит жить.

О жизни

Самое главное в жизни человека - сохранить свое человеческое достоинство вопреки всему. Потому что человек без достоинства - неполноценный, а народ без достоинства - это уже не народ.

У многих актеров нет жизни, только театр. У меня есть жизнь.

Я никогда не скрывала свой возраст. Что тут выкручиваться и хитрить, если в энциклопедии и так все обо мне написано!

Нельзя бить лежащего, нельзя бить по голове, лицу, животу, нельзя бить человека, у которого нет оружия. Ваше сопротивление, наше сопротивление – это наше достоинство.

История личной жизни Ады Роговцевой

В свои 23 года Ада Роговцева сумела построить блестящую карьеру. Именно в 23 года она уже стала заслуженной артисткой СССР, а в 30 - народной. На ее счету десятки фильмов и спектаклей. Однако за пределами софитов и подмостков на ее долю выпало немало страданий.

В июле 2004 года не стало ее супруга, который не дожил до "золотой" свадьбы пять лет. Впрочем, на этом беды Роговцевой не кончились - в июле 2012 года она потеряла сына Константина, которому было всего 50 лет. Его сгубил рак.

Мой муж был на 9 лет старше меня, а я его любила и уважала. Когда его не стало, то не знала как дальше жить, ведь казалось, что меня разрезали пополам. Зато дети не дали пропасть. Но с потерей ребенка не сравнится ничто. Нет испытания, которое страшнее

При этом, Роговцева сумела подняться и пойти дальше. Во многом благодаря помощи дочери и двоих внуков. В этом и есть сила женщины.

Я легко отдавала все, что зарабатывала, а когда нужно было выходить в свет, занимала у подруг и одежду, и бриллианты.

Я всю жизнь играла в России, кроме Украины. Мне говорят: "Ада, ты наша". А я им отвечаю: "Я не ваша. Я своя, я украинская".

Ранее мы писали, как Ада Роговцева заявила, что россиян буквально приучили думать, что украинцы это "вымышленный народ".