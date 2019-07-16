Социологи назвали фаворитов: "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За життя" - лидеры [ Редактировать ]
До 21 июля - дня проведения досрочных парламентских выборов - остались считанные дни. Изменились ли электоральные предпочтения украинцев, и какие политические партии сформируют Верховную Раду Украины девятого созыва, рассказали социологи, обнародовав во вторник результаты социологического исследования, которое провели Институт анализа и прогнозирования совместно с аналитической группой "Социопрогноз".
Так, на внеочередных выборах в новый парламент проходят четыре партии. Среди тех избирателей, которые намерены участвовать в голосовании и уже определились с выбором, 42,2% готовы отдать свои голоса партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова, 15,1% - партии "Оппозиционная платформа - За життя" Вадима Рабиновича, Юрия Бойко и Виктора Медведчука, 9,8% - партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко, 8,3% - ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко.
Согласно данным опроса, партия "Голос" Святослава Вакарчука не проходит в Верховную Раду, набирая 4,9% голосов избирателей.
Отметим, что опрос проводился в период с 8 по 15 июля 2019 года в 24 областях Украины и городе Киев. Методом личного формализованного интервью (face-to-face) опрошены 2004 респондента в возрасте 18 лет и старше. Теоретическая погрешность выборки составляет не более 2,2%.
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