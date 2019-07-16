Самый высокий мост Киева перекрыли [ Редактировать ]
В Киеве ограничат движение на Южном мосту. Из-за проливных дождей ремонт моста продлили до 1 августа. Это нужно для замены деформационных швов на эстакаде, сообщают в Киевавтодоре.
"Продолжаются работы на выезде с Надднепрянского шоссе на эстакаду возле метро Выдубичи", - говорится в сообщении.
В ведомстве приносят извинения за неудобства.
Ранее сообщалось, что киевские автовокзалы продают за почти 200 млн.
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