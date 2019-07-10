В Киеве из-за строительства моста переселят людей [ Редактировать ]
В Киеве из-за строительства Подольско-Воскресного моста переселят жителей дач на Русановских и Воскресенских садах, передает "Информатор".
В столице начались подготовительные работы к продолжению строительства Подольско-Воскресенского моста. Начали с вопроса дачников. На месте дач в Русановских садах хотят сделать эстакаду с нового моста на Воскресенку. Поэтому власти выделяют 109 миллионов на строительство новых дач в Быковне.
Согласно техническому заданию, работать будут на 24 участках. На них построят 8 домов 30 кв. м, 4 дома 40 кв. м, 5 домов 50 кв. м и 2 дома 100 кв. м. Все дома будут с террасами и с косметическим ремонтом. На территории дачного участка построят пост охраны и поставят пожарную машину.
От Броварского проспекта до нового городка построят новую дорогу. Также на участок проедут все инженерные системы. Более того, там появятся детские и спортивные площадки.
Ранее сообщалось, что киевские автовокзалы продают за почти 200 млн.
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