Розслідування нападу на телеканал "112 Україна" - наче таємниця за сімома печатками.

Нагадаємо, вночі 13 липня невідомі обстріляли будівлю каналу. Керівництво мовника звернулося по допомогу до силових органів та президента.

Чи отримали відповіді? Подробиці в матеріалі.

У ніч проти 13 липня в Шевченківському районі столиці пролунав гучний вибух. Місцеві мешканці викликали поліцію. Як виявилося, обстріляли телеканал "112 Україна".

Фасад офісу зазнав суттєвих пошкоджень. Неподалік знайшли тубус від гранатомета. Із нього, за словами правоохоронців, і здійснили постріл, яким наскрізь пробили будівлю телеканалу. Ніхто із перехожих і співробітників мовника не постраждав.

Утім, удень працівники каналу звернулися по допомогу до міжнародних організацій. Багато хто сприйняв інцидент як спробу залякати працівників каналу та назвав тиском на журналістів.

Генеральний директор "112 Україна" Єгор Бенкендорф теж виступив зі зверненням. У ньому закликав Офіс президента та уряд не залишати подію без уваги. Та наголосив на неприпустимості застосування сили проти ЗМІ у демократичній країні.

Власник каналу Тарас Козак, зі свого боку, закликав силовиків негайно розпочати пошук винних. Офіс президента та урядовці жодних коментарів щодо звернення працівників "112-го" досі не надали. А Служба безпеки України запевнила, що за фактом обстрілу телеканалу вже порушили кримінальну справу. Займатися її розслідуванням будуть слідчі самої служби.

На своїй сторінці в соцмережі правоохоронці наголошували - проводять невідкладні слідчі дії та розшукові заходи разом із поліцією. Проте за 4 доби після інциденту виконувач обов'язків голови СБУ Іван Баканов надав напрочуд лаконічний коментар щодо перебігу справи.

"Слідство триває, прогрес обов'язково буде", - повідомив Іван Баканов, в.о. голови СБУ.

У Раді Європи на дії українських правоохоронців відреагували критично. В організації наголосили, що поліція ні до нападу, ні після нього не реагувала на запити журналістів, ідеться на сайті "112-го". АджЕ відомо - працівникам телеканалу періодично погрожували й до суботнього обстрілу.

Як насправді проходить слідство і чи ведеться взагалі - наразі сказати важко. Адже в СБУ уникають конкретики.

Напади на українські медіа були й до цього. Восени 2016 року підпалили офіс новинної служби телеканалу "Інтер". Справу також кваліфікували як теракт. Однак винних шукать досі. Вже три роки.